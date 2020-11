Narasta skala przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Raport OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała swój doroczny raport, którego treść wskazuje, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż wzrasta. Chrześcijanie są ich celem we wszystkich państwach należących do OBWE. Wpływa na to ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle. W tegorocznym raporcie stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba wyniosła niemal 600.

RAPORT OBWE - LINK

Skala aktów przemocy zwiększyła się w porównaniu do poprzednich lat. W porównaniu z rokiem 2017 liczba ta wzrosła prawie o 20%. Najwięcej przestępstw z nienawiści odnosiło się do obiektów i własności kościelnej, 56 przypadków stanowiły groźby karalne, natomiast aż 80 incydentów dotyczyło aktów przemocy.

Liczba zaraportowanych przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 35, z czego większość zgłoszona została dzięki działalności Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris. W złożonym do OBWE raporcie przedstawiono 40 przypadków aktów nienawiści wobec chrześcijan w naszym kraju. Wśród nich, sześć dotyczyło fizycznej napaści na duchownego, zarówno w czasie posługi jak i na ulicy. Najgroźniejszy z nich, miał miejsce we Wrocławiu, gdzie napastnik ugodził nożem księdza wchodzącego do kościoła. Trzy inne zdarzenia dotyczyły pobicia kapłanów w różnych częściach Polski. Zasygnalizowano także liczne przypadki przestępstw przeciwko mieniu, wymierzone w obiekty kultu religijnego chrześcijan. Dewastacje przydrożnych kapliczek, pomników Jana Pawła II czy podpalenie kościoła w Biskupcu to tylko niektóre z pozycji wymienionych w treści raportu OBWE.

„Na uwadze mieć należy, że trudno określić rzeczywistą skalę chrystianofobii ponieważ wiele tego rodzaju zdarzeń nie jest zgłaszana. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie skala nietolerancji wobec chrześcijan sukcesywnie wzrasta, czego przejawem jest rosnąca liczba ataków przybierających coraz brutalniejszą formę. Mimo to, problematyka przestępstw dokonywanych z nienawiści do wiary wciąż jest poza obszarem rozważań w debatach politycznych” – skomentowała Weronika Przebierała z Instytutu Ordo Iuris.

Co roku Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie publikuje raport na podstawie danych zgromadzonych przez państwa członkowskie, a także funkcjonujące na ich obszarze organizacje pozarządowe. Zawiera on listę zdarzeń uznawanych w danym państwie za przestępstwo motywowane uprzedzeniami ze względu na daną cechę pokrzywdzonego. Prawnicy Ordo Iuris od pięciu lat biorą aktywny udział w procesie sprawozdawczym, zbierając informacje na temat skali chrystianofobii w Polsce i zawiadamiając OBWE o przypadkach aktów agresji na tle religijnym wobec chrześcijan.

Ordoiuris.pl