Najtańszy kredyt gotówkowy – 2 rzeczy, które musisz sprawdzić

Kredyt to szansa na sfinansowanie ważnych wydatków, zarówno tych zaplanowanych, jak i nagłych. Jednak przed jego zaciągnięciem nie można zapomnieć o sprawdzeniu całkowitych kosztów kredytu. Jak wybrać najtańszy kredyt gotówkowy?

Planując zaciągnięcie kredytu, warto dobrze przyjrzeć się ofertom różnych banków. Skorzystanie z oferty najbliższego banku lub tego, w którym mamy konto, nie zawsze jest najlepszym pomysłem. Może się bowiem okazać, że całkowity koszt kredytu będzie wyższy niż w innych miejscach. Dlatego warto sprawdzić, które banki udzielają najtańszych pożyczek, aby niepotrzebnie nie przepłacać.

Ranking kredytów bankowych ułatwi podjęcie najlepszej decyzji

Do wzięcia kredytu warto się dobrze przygotować, aby nie żałować wybranej oferty. Ranking kredytów gotówkowych pozwoli podjąć świadomą decyzję, bo dowiesz się dzięki niemu, które banki udzielają najtańszych pożyczek. Do jego przygotowania wzięto pod uwagę szereg czynników, takich jak: okres spłaty, RRSO, oprocentowanie i maksymalna kwota kredytu. Liczą się tutaj tylko sprawdzone propozycje kredytowe banków.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to bardzo istotny element, który informuje, jaki jest całkowity koszt kredytu w skali całego roku. Ten wskaźnik ułatwia też porównywanie różnych kredytów. RRSO składa się z oprocentowania kredytu, prowizji banku i opłat dodatkowych. Banki często starają się zachęcić do wzięcia kredytu wskazując na niskie oprocentowanie, jednak może się okazać, że prowizja jest bardzo wysoka, a dodatkowo obowiązkowo musimy wykupić ubezpieczenie. W konsekwencji okazuje się, że całkowity koszt kredytu wcale nie jest niski.

Najtańszy kredyt gotówkowy – na co zwrócić uwagę?

Reklamy pożyczek obiecują niskie oprocentowanie i raty łatwe do spłaty, ale w rzeczywistości może być różnie. Często się okazuje, że ta oferta, która miała być najbardziej korzystna, jest najdroższa. I wtedy okazuje się, że najtańszy kredyt gotówkowy wcale do tanich nie należy. Dlatego przydatnym narzędziem jest kalkulator kredytu gotówkowego, który w łatwy sposób pozwala wyliczyć całkowity koszt kredytu.

Głównym kosztem kredytu jest oprocentowanie, które zawsze jest podawane w stosunku rocznym. Na koszt kredytu wpływa również prowizja, która najczęściej wynosi około 1 procent kredytu. Jest ona najczęściej potrącana z kwoty kredytu. Banki często oferują kredyty bez prowizji, ale bardzo prawdopodobne, że oprocentowanie będzie wtedy wyższe. Brak prowizji i niskie oprocentowanie bank może też odbić sobie drogim ubezpieczeniem kredytu. Ubezpieczenie nie jest zwykle doliczane do rat kredytu, więc kalkulator go nie uwzględnia. Zarówno kalkulator kredytowy, jak i ranking kredytów bankowych, pomogą podjąć najlepszą decyzję, co do wyboru oferty kredytowej.