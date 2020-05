Najpierw Węgry, teraz Polska. EPL krytykuje wybór I Prezesa SN w Polsce

In Germany judges of FCC (Federal Constitutional Court) are elected in equal numbers by a non-transparent proces involving a special parliamentary election comittee formed by the lower house (Bundestag) and the upper house (Bundesrat). This effectively guarantees the 2 two larger parties (CSU/CDU and SPD) control over the composition of the FCC. Federal consitutional judges are de facto political apointees.



The Rise and the fall of European Constitution, page 166 (notes).



NW Barber, Maria Cahill



tłumaczenie swobodne m.o.S:



"W Niemczech sędziowie Federalnego Sądu Konstytucyjnego (odpowiednik TK) są wybierani w liczbach proporcjonalnych w niejawnej procedurze prowadzonej przez parlamentarną komisję w której składzie są posłowie Bundestagu (Sejmu) –izby niższej- oraz izby wyższej Bundesratu (Senatu).



To znaczy, że procedura efektywnie gwarantuje, że Dwie Większe partie (CSU/CDU plus SPD) kontrolują obsadę FCC (TK).



Federalni sędziowie konstytucyjni są d e . f a c t o nominatami p o l i t y c z n y m i."





KTO tutaj jest tą m a r i o n e t k ą teraz...hę...? Panie MARIONETKO Andreasie Voßkuhle!...nominacie partyjny...

