Najnowszy sondaż. PiS wygrywa wybory i samodzielnie i z koalicjantami

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski z założeniem, że wybory odbyłyby się 18 kwietnia 2020, największym sondażowym poparciem nadal cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Jak wypadają jego koalicjanci oraz ugrupowania opozycyjne?

Badanie przeprowadzono w dwóch wariantach – kiedy PiS startuje w wyborach samodzielnie oraz jako Zjednoczona Prawica (PiS+Porozumienie+Solidarna Polska).

W przypadku startu koalicyjnego na Zjednoczoną prawicę oddałoby głosy 32,2 proc. ankietowanych. Jest to spadek o 1 pkt proc. w odniesieniu do badania sprzed miesiąca.

Za ZP znalała się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 17.3 proc. i wzrostem o ponad 4 pkt proc. Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem 17 proc. badanych i spadkiem o 1,5 pkt proc. w odniesieniu do badania poprzedniego.

Następnym ugrupowaniem była Lewica z wynikiem 7,7 proc. poparcia (spadek o 1,6 pkt proc.) oraz Konfederacja z 7 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Pod parlamentem znalazłyby się PSL-Koalicja Polska z poparciem 4,9 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.).

Odnotowano także bardzo duży poziom osób, bo aż 14 proc. ankietowanych, które nie były zdecydowane, na kogo chciałyby oddać głos.

Gdyby PiS wystartowało samodzielnie, to także wygrywa w tym zestawieniu z poparciem 30,3 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 17 proc. poparcia, następnie Koalicja Obywatelska z poparciem 16,6 proc. oraz Lewica z 8,2 proc. poparciem.

Do parlamentu dostałyby się jeszcze: Konfederacja z poparciem 5,7 proc. oraz PSL-Koalicja Polska z wynikiem 5 proc.

Do Sejmu nie dostałyby się Solidarna Polska z poparciem 2,1 proc. oraz Porozumienie które mogłoby liczyć na 1,4 proc. głosów.

Podobnie jak w pierwszym wariancie, aż ok. 14 proc. uczestników badania nie było zdecydowanych, co do wskazania partii, na którą chcieliby oddać głos.

mp/wp.pl