Najnowocześniejszy sprzęt, NATO, USA. Szef MON o przyszłości Wojska Polskiego

- Panie Prezydencie, kiedy obejmował Pan urząd Prezydenta RP, Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy, a na koniec 2019 roku już 108 tysięcy żołnierzy i 22 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, ale tak jak polecił Pan Prezydent ten proces nieustanie trwa i będzie trwał. Wojsko Polskie będzie liczniejsze, będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i będzie ściślej współpracowało w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, także dzięki bardzo dobrym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli dziś przysięgę. To świadectwo tego, ze jesteście wyszkoleni, że jesteście przygotowani do obrony Ojczyzny - powiedział minister Błaszczak.

- Jest wielkim przywilejem dla żołnierzy Wojska Polskiego, elewów służby przygotowawczej, że mogli dziś złożyć tu przysięgę, właśnie dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale jest to także i znak, do kogo mają się odwoływać, do kogo mają się odwoływać, kiedy wypowiadają słowa „Ku chwale Ojczyzny”, kiedy myślą o swojej żołnierskiej służbie, kogo powinni brać sobie za wzór. Tych, którzy żołnierskiej przysiędze w najtrudniejszych i najstraszliwszych chwilach, w beznadziejnej sytuacji wierni byli do samego końca - mówił podczas uroczystości Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.