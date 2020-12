Nagrywała kolędy. Teraz poparła... Strajk Kobiet

Kolejna osoba ze świata szeroko pojętej kultury dołącza do „Strajku Kobiet”. Tym razem aborcjonistki poparła piosenkarka Anna Wyszkoni.

Najbardziej w całej sprawie szokuje to, że ta sama Wyszkoni wielokrotnie nagrywała… kolędy. Serwis prawicowyinternet.pl przytoczył opis jednej z płyt wydawanych przez piosenkarkę. Czytamy w nim między innymi:

„W świątecznym repertuarze Anny Wyszkoni, wśród tradycyjnych polskich kolęd, jak <<Dzisiaj w Betlejem>>, <<Jezus malusieńki>>, <<Cicha noc>>, <<Bóg się rodzi>> czy <<Lulajże Jezuniu>>, znalazła się jedna nieznana do tej pory, staropolska pastorałka <<Wielkie nieba>>, a także zachowana w świątecznym klimacie i promująca płytę piosenka <<Od nieba do nieba>>, do której powstał teledysk”.

Jeden z użytkowników twittera udostępniając wpis, jaki Wyszkoni zamieściła na Instagramie, napisał:

„Ten człowiek to Anna Wyszkoni.

Za 21 dni będzie kolędować w telewizji. Jakiej? Tego nie wiem. Ale co to ma za znaczenie? Będzie śpiewać pieśni o narodzinach Jezusa...

Hipokryzja to mało powiedziane”.

