M 11.2.20 18:03

Posłuchaj lewacka wywłoko, nie wiem czy jesteś facet czy kobieta, jest mi to po prostu obojętne. Świrów wśród lewaków nie brakuje, stąd mam gdzieś twoją płeć lub jej brak.



Zamieść linki skoro na coś się powołujesz. Skoro łżesz, to łżyj tak, by przynajmniej podobni tobie kretyni byli ci skłonni uwierzyć. Mądrzejsi nie uwierzą, dla głupszych może będziesz autorytetem. Wśród lewackiej hołoty wiele takich jak ty "autorytetów". Hołota dała wczoraj pokaz swojego uniżonego oddania jednej takiej "ałtorytetce". Ściskała się z nimi po ich "entelektualnej" akcji.



W Polsce wiadomo już, że ta "ałtorytetka" wozi za sobą rynsztokowe bojówki. Takie bojówki wytrenowani przez sowietów polskojęzyczni komuniści kierowali przed laty choćby przeciwko studentom, mieszkańcom Radomia. Wcześniej takie bojówki strzelały w obronie "jedynej słusznej władzy ludowej" w tył głowy polskim niezłomnym patriotom. I skrycie zakopywały ich ciała w szambach, w dolinkach i w ostępach leśnych.



Wszyscy Polacy wiedzą kto wczoraj wulgarnie gwizdał i pokrzykiwał na prezydenta RP. Wszyscy Polacy widzieli, że miało to miejsce podczas uroczystości 100-lecia powrotu Polski do Bałtyku. Wszyscy Polacy wiedzą, że bolszewicka dzicz polskojęzyczna znowu dala swój człowieko-podobny głos.