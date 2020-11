Nagły zwrot w USA? Trump wciąż w grze

Sztab Donalda Trumpa wciąż nie składa broni w walce o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mimo, że większość mediów po policzeniu niemal wszystkich głosów ogłosiła zwycięstwo Joe Bidena, Donald Trump nieustannie wierzy w swoje zwycięstwo.

- „Robimy duży postęp. Rezultaty zaczną spływać w następnym tygodniu. Uczyńmy Amerykę znów wielką” – napisał dziś na Twitterze Donald Trump.

Pennsylvania Party Leadership votes are this week. I hope they pick very tough and smart fighters. We will WIN!!