Nadciąga zima! Już dzisiaj nawet 8 cm śniegu

Jak czytamy w prognozach synoptyków IMGW już dzisiaj możemy się spodziewać opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północny Polski i w górach ma spaść śnieg.

W Warszawie ciśnienie atmosferyczne ma powoli spadać i w południe wyniesie 998 hPa.

IMGW zapowiada kolejne opady śniegu. Zachmurzenie będzie duże, a na północy miejscami całkowite. Na wybrzeżu i południowym wschodzie mają się pojawić opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południowym wschodzie także deszczu.

Szacuje się, że przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 6 cm do 8 cm w Karpatach. Miejscami ma występować mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura będzie się wahała od minus 1 stopnia Celsjusza do plus 4 stopni. Wiatr na południowym wschodzie może być porywisty, z kierunków wschodnich i południowych. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

mp/pap/IMGW-PIB METEO POLSKA