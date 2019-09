Na złość Kaczyńskiemu... zgub swoją duszę. Hołownia szokuje!!!

Maria Blaszczyk 10.9.19 12:22

No więc umiejętność czytania ze zrozumieniem to trudna sztuka, ale większość z nas to opanowuje. Ale nie pan/i redaktor/ka yenn.

Więc jeszcze raz:

„Niech jak najszybciej opustoszeją te kościoły, w których Pan Jezus jest członkiem PiS-u, w których szczuje się heteroseksualistów na gejów. Niech jednak frekwencyjnego (i finansowego) wiatru w żagle dostaną te wspólnoty, w których głosi się nadzieję, nie strach, nie butę, nie jakieś wizje świata wzięte prosto z Marsa”



Czy udanie się do dominikanów czy jezuitów czy - po prostu - do kościoła, gdzie ksiądz nie jest propagandystą politycznym, grozi czymś duszy katolika?

Nie jestem specjalistką od dusz, nie sądzę nawet, by istniały, ale czy warunkiem sine qua non zbawienia jest wdychanie trujących oparów nienawiści, używanej zupełnie instrumantalnie, dla doraźnych celów politycznych?

Czy jak katolik usłyszy zamiast szczucia rozważania teologiczne, analizę Biblii czy kazanie dotyczące etyki, to przepadło?