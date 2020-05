Na świecie doceniają sukcesy polskiego rządu w walce z pandemią i w ratowaniu gospodarki

Dam 19.5.20 8:25

Tak samo jak doceniają sukces Morawieckiego w kupowaniu maseczek nadających się na śmietnik.

No bo okazuje się, że to on kazał.

Muszę przeprosić Szumowskiego, on tylko dorobił się na przekręcie na kilka mln zł z firmą brata i przepisaniem aktywów na żonę.



W końcu to nic takiego przy "ośmiorniczkach".