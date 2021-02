Na polskim Wybrzeżu powstanie nowa fabryka Northvolt. Nawet 500 nowych miejsc pracy!

„Inwestycje w najnowocześniejsze technologie, odnawialne źródła energii i transformację energetyczną są szczególnie ważne, zwłaszcza tym trudnym czasie. To przyszłość polskiej gospodarki i jeden z fundamentów naszego planu Nowego Ładu” – pisze premier Mateusz Morawiecki informując o nowym zakładzie firmy Northvolt, który powstanie na polskim Wybrzeżu.

We wpisie na Facebooku szef polskiego rządu podkreślił:

„Nowy zakład firmy Northvolt doskonale wpisuje się w tę strategię. To nie tylko 500 nowych miejsc pracy, to przede wszystkim transfer wiedzy i nowego modelu gospodarczego dla Polski, zaplecze dla magazynowania energii i innych zastosowań przemysłowych oraz skok w przyszłość”.

Dodał:

„W naszej strategii przyciągania inwestycji staramy się połączyć ze sobą wiele czynników, by uczynić z Polski hub przemysłowy tej części Europy”.

Jak zaznaczył premier:

„Wchodzimy w dobę 4. rewolucji cyfrowej, która korzysta z zielonej rewolucji, a Polska w ciągu ostatnich lat stała się potęgą w produkcji baterii litowo-jonowych, niezbędnych w tej transformacji.

Ta inwestycja to przykład właściwego kierunku, w jakim zmierza Polska”.

