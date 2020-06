Na kryzys najlepszy jest... PiS

Małgorzata 9.6.20 11:27

Od początku TRANSFORMACJI politycznej w Polsce

Polacy NIE MAJĄ ŻADNEGO WYBORU . A jeśli już wybierają

TO MNIESZE ZŁO aby NIE BYŁO GORZEJ. I tak historia sie

powtarza. Czy to przypadek ? Nie . To inżynieria polityczna ,

LENISTWO ludzi i skutek otępienia większości wyborców , którzy zgadzają sie na ten stan rzeczy. Jeśli w przestrzeni społecznej , w mediach KRÓLUJE wirus GŁUPOTY, hamstwa, DEMORALIZACJI, znieprawienia, rozwiązłości seksualnej, obyczajowej, itd.

i równocześnie nikt nikogo NIE SZANMUJE I nie próbuje

się PRZECIWSTAWIĆ w obawie o własny interes to

mamy NIE TYLKO ZARAZĘ k-wirusa ale ZARAZĘ GŁUPOTY.

Zadane pytanie : Jaka partia ma najlepszą receptę na walkę z

kryzysem JEST IDIOTYCZNE. To Rząd PiS ma władzę i ponosi

odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe. Jeśli popełni

zaniedbania to straci władzę.Tylko kogo wtedy mamy WYBRAĆ ?

Gdzie podziały się AUTORYTETY, ludzie odważni i mądrzy ?

Nie z TVinfo spełniający życzenia "masy" jak za Gierka czy TVN-u pseudointelektualni , nadymani pychą

i znudzeni życiem leniwce sączące jad beznadziei ?

Tam gdzie ludzie odrzucają Pana Boga i Jego Prawa NIE MA

już WYBORÓW jest chaos i piekło w nim egzystowania.