Na Kremlu Stalin wiecznie żywy... Ważna debata w PE

- Ta historia jest ważna również dla naszej teraźniejszości - mówiła litewska europosłanka Rasa Juknevičiene z grupy europejskich ludowców, jedna z inicjatorek debaty w tej sprawie. Jak dodała, "na Kremlu nadal żywy jest duch Mołotowa, duch Stalina, duch kłamstwa, przepisywania historii, wszystkiego, co widzieliśmy w przeszłości". - W rezolucji naciskamy na Rosję, by zmieniła tę politykę, by zmierzyła się ze swoją przeszłością, związaną z totalitarnym reżimem - mówiła.

- To jest światełko nadziei, że Parlament Europejski, że Europa jest zdolna do wspólnej pamięci, to opisania wydarzeń historycznych, do wyciągania wniosków, do oddania czci wszystkim ofiarom totalitaryzmów - zaznaczyła Anna Fotyga.