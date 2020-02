Dodatkowe miliardy dla Polski. UE ociepla w ten sposób stosunki z PiS

urszula 18.2.20 10:16

jesli cos nie poszło jak powinno to tylko dlatego, ze opozycja kłody rzuca pod nogi i szelmowsko smieje sie ze swoich "patriotycznych" dokonan. O WSZEM POSTARAŁAS SIE OPOZYCJO - POSTARAŁAS SIE, zostawiłas PIS panstwo niemal całe rozgrabione /rozsprzedane, narod w oparach anarchii, sady zdeprawowane etc. i teraz cieszysz sie, ze sprzatamy po TOBIE, OT , I TAKI TO TWOJ PATRIOTYZM BYŁ -ZŁODZIEJSKI.!!