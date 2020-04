Na Czerskiej ,,żałoba’’ po Gowinie

ateusz 7.4.20 12:35

"Czytelnik nie dowie się więc, że wedle obozu rządzącego przenoszenie brutalnej kampanii wyborczej na miesiące, w których trzeba skupić się na walce z kryzysem przyniesie Polsce ogromne szkody. "



No pewnie, za to kampania wyborcza od teraz do 10 maja jest jak najbardziej wskazana. Nie wiem co wy bierzecie, ale chcę to samo.



"jak ominąć coś, co w konstytucji zapisane jest tak twardo, czyli 5-letnią kadencję prezydenta?"



Wprowadzając stan klęski żywiołowej, który Konstytucja przewiduje, i który de facto panuje na terenie naszego kraju - tylko nikt go nie ogłosił?