,,Na ch... komu taki związek...?'' - Kreml odpowiada...

„Nadal jednak konsekwentnie wychodzimy z założenia, że w tym przypadku obopólna korzyść tego związku, obopólna korzyść państwa związkowego jest absolutnie niewzruszona” – powiedział, pytany o to, jak Kreml ocenia wypowiedzi Łukaszenki. Rzecznik Władimira Putina dodał, że słowa Aleksandra Łukaszenki to „emocjonalny zestaw leksyki”.

Białoruski politolog Artiem Szrajbman zwraca uwagę, że najważniejsze oświadczenie Łukaszenki na temat Rosji – to nie to „o bezwartościowym sojuszu” – bo to zwykła emocjonalna wypowiedź a takie się czasem zdarzają, ale zapowiedź zerwaniu podpisania umowy integracyjnej;