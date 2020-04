Na bojkocie wyborów traci opozycja i zyskuje Andrzej Duda. Sondaż

Jak wynika z sondażu 40.2 proc. badanych nie jest za bojkotem wyborów prezydenckich, które miałyby się odbyć 10 maja 2020. Zdania na ten temat nadal nie ma aż 24 proc. ankietowanych. Na do terminu „bojkot wyborów” - jak pokazało badanie - najbardziej pozytywnie są nastawieni wyborcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Szef IBRIS uważa, że „jeśli analizować to, co myślą wyborcy o bojkocie, według tego, jak głosowali w 2019 r., widać, że wezwania do bojkotu korzystne są dla obecnego prezydenta i dla PiS”.