MZ wydało komunikat ws. szczepień ozdrowieńców oraz wydłużonego okresu pomiędzy pierwszą i drugą dawką

Ministerstwo zdrowia wydało oficjalny komunikat w sprawie wydłużenia okresu pomiędzy podawaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Dla osób, które nie były jeszcze szczepione przeciwko Covid-19 będzie to odpowiednio w przypadku preparatu AstraZeneca ok. 12 tygodni, natomiast dla szczepionki od Pfizera i Moderny - do 6 tygodni.

Dla ozdrowieńców możliwość zaszczepienia się będzie możliwa po okresie około sześciu miesięcy od zachorowania, a zalecana ilość dawek dla tych osób zostanie podana w terminie późniejszym.

"Zaleca się, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane: szczepionką Vaccine AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu w granicach 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami, zaś szczepionkami mRNA Comirnaty i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu w granicach 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

