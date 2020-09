MZ: Wprowadzamy surowsze restrykcje, również w strefach zielonych

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej o zaostrzeniu restrykcji, które będą dot. również tzw. stref zielonych. Są to przepisy dot. organizacji wesel i możliwości zgromadzeń.

- „Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń oraz wesel w strefie zielonej zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób” – zapowiedział dziś szef resortu zdrowia.

W strefie żółtej natomiast limit zgromadzeń ze 100 osób zostanie zmniejszony do 75. W strefie czerwonej wciąż obowiązywać będzie limit 50 osób.

Pojawi się natomiast w strefie czerwonej nowe obostrzenie dot. funkcjonowania restauracji, pubów i barów. Będą one mogły funkcjonować wyłącznie do godz. 22:00. Jak podkreślił dr Niedzielski, zmiana ta ma związek z końcem sezonu i zamykaniem ogródków gastronomicznych, które do tej pory zmniejszały ryzyko transmisji wirusa.

Zostanie też rozszerzony obowiązek zasłaniania nosa i ust na wolnym powietrzu. Do tej pory obowiązywał on wyłącznie w strefie czerwonej, teraz będzie wprowadzony również w strefie żółtej.

- „W strefie żółtej również na wolnym powietrzu trzeba będzie nosić maseczki. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii” – podkreślił minister.

