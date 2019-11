Muzułmańscy studenci z Torunia chcą, żeby uczelnia dostosowała zajęcia do świąt w islamie

skuter 21.11.19 15:01

To żenujące Nawet w tak otwartej światopoglądowo Francji ci powiedzą Si vous ne laimer pas manger en Pologne To znaczy jak się nie podoba to jeć pan do Polski A my mamy układać plan pracy czy jakiś zajęć według muzułmanów to absurd żenada wstyd i hańba