Muzeum Auschwitz oskarżone o antysemityzm

ten 21.12.19 11:31

Nie ma co polemizować z debilami, bo to ich nobilituje. Powiedzcie mu, że jak swą wiedze czerpie z książek Grabowskiego, Grossa i Engelking-Boni, to jego sprawa, książki można pisać jakie się chce. Ale jak nam każe się dostosowywać do tego co tych kłamstw wynika, to spotkamy się w sądzie. Dać mu bana, znaczy się persona non grata w Polsce i przestać sie tłumaczyć że się wielbłądem nie jest.



PS 1. Inna sprawa, to dlaczego nadal nie ma żadnego rzetelnego filmu o historii Polski od 1 września 39 roku, kim byli pierwsi więźniowie niemieckiego Auschwitz itd. Co dalej musimy wszystko z żydami konsultować, jak z filmem o rtm. Pileckim?



PS 2. Polecam artykuł - >>Wybitny brytyjski badacz Holokaustu zdradza, dlaczego świat uwierzył w kłamstwo o polskim współudziale w zagładzie Żydów. ,,Zanim zaczną pouczać Polaków…”<<