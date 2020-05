Ambitny plan dla UE. Duda: Europa musi stanąć na nogi

PiS to masoneria tak jak PO 28.5.20 9:50

To sie nie uda , bo demon demona chce wypędzać... ten pierwszy zakłamany do bólu czyli jeszcze gorszy niż ten drugi. oto przykład:

Dziś rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu i od razu musimy informować Was o całkowitym SKANDALU. Takiego cyrku ze strony partii rządzącej się nie spodziewaliśmy. Do tej pory nasza #Konfederacja (ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem) mogła mieć dwóch posłów na sali plenarnej Sejmu. Dziś władza w sposób skandaliczny i niesprawiedliwy zdecydowała, że możemy mieć tylko JEDNEGO posła na sali! Jednocześnie zwiększyli liczbę miejsc dla swoich posłów (do 28) oraz Koalicji Obywatelskiej (do 16) i Lewicy (do 6).

Oto jak PiS blokuje naszą ideową prawicę, oto jak ograniczają nasze prawa i możliwości reprezentowania 1,25 miliona Polaków, którzy oddali na nas głos. Tak walczą z jedyną opozycję merytoryczną. Prosimy Was o jak najszersze UDOSTĘPNIANIE, to bardzo ważne! Niech jak najwięcej osób to zobaczy.



To kolejna zagrywka PiS przeciwko naszej Konfederacji. Przypominamy, że już wcześniej wprowadzili specjalny przelicznik, według którego nie przysługuje nam możliwość zgłaszania tematów do informacji bieżącej i zadawania pytań ws. bieżących. Mimo naszych protestów, rządzący są nieugięci i robią co im się żywnie podoba. Zmieniają zasady jak chcą i traktują państwo jak swój prywatny folwark! To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo w tej sprawie, będziemy dalej interweniować, by zmienić ten chory regulamin.



Oto jak w Sejmie można ograniczać wolność słowa i swobodę w reprezentowaniu obywateli! Tak w praktyce wygląda "demokracja" według partii okrągłostołowych, o której tak często krzyczą Wam w telewizji i na wiecach