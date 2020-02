Mucha: Charakter Tuska prysł!

Tusk całą swoją działalnością polityczną pokazał, że cojones to nie jego zasób.

- brał pieniądze od SPD na szkolenia, dla zbudowania kompetencji i w zamian realizował obce cela w polityce swojego kraju.

- dla osiągnięcia lepszego wyniku w wyborach prezydenckich w 2005 roku uznał, że Belweder wart jest mszy, czego rezultatem była religijna ustawka z sakramentem małżeństwa i ołtarzykowe prezentacje na stoliku.

- będąc premierem i nie nadzorując funkcjonowania państwa,zdecydował o:podwyższeniu wieku emerytalnego oraz skierował 6-cio latki do szkół co było elementem tego samego planu zmuszania Polaków do dłuższej pracy zawodowej, zabraniu 3/4 części składek z OFE, które były wprost ze składek imiennych odprowadzane na indywidualne rachunki. Nie reagując jako premier na kolejne coraz większe afery gospodarcze swoich partyjnych działaczy, dał totalne przyzwolenie na demontaż i bezhołowie w Polsce

-w polityce zagranicznej demonstrował serwilizm i poddaństwo,dla realizacji obcych celów.

-w sytuacji katastrofy smoleńskiej pokazał całkowitą bezradność i tchórzostwo.

-rejterada na brukselskie korytarze tylko potwierdza, że Donald Tusk jest wytrzebionym politykiem.





