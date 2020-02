Mówi pani, że krowy są gwałcone, by dawały mleko...

Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka opublikowała 3. Lutego wzór oświadczenia rodzica w sprawie zajęć edukacji seksualnej. Odnosząc się do tego oświadczenia, lewicowa europoseł Sylwia Spurek napisała na Twitterze, iż „ograniczanie prawa dzieci i młodzieży do rzetelnej edukacji seksualnej jest wyrządzaniem im krzywdy”. Na ten wpis szybko odpowiedział Rzecznik Praw Dziecka, pisząc:

-„ Pani europoseł @SylwiaSpurek , wzór oświadczenia jest właśnie po to, by UCHRONIĆ dzieci przed NIERZETELNĄ edukacją seksualną, NARUSZAJĄCĄ szkolne podstawy programowe. Nic chcemy, by dzieci dowiadywały się w szkole, że np. krowy są gwałcone, by dawały mleko”.