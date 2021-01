Moskwa. Zatrzymano żonę Aleksieja Nawalnego

W czasie dzisiejszych demonstracji w Moskwie zatrzymano Julię Nawalną, żonę Aleksieja Nawalnego. W całej Rosji odbywają się dziś manifestacje przeciwko represjom politycznym, których uczestnicy domagają się zwolnienia z aresztu Nawalnego.

Krótko przed zatrzymaniem żona Aleksieja Nawalnego opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z demonstracji.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez @yulia_navalnaya

Portal OVD-Info informuje, że w całym kraju zatrzymano dziś już 370 osób. W Moskwie demonstranci zgromadzili się na placu Puszkina, gdzie wznoszą takie hasła jak: „wolność dla Nawalnego” czy „Rosja bez Putina”.

W ub. poniedziałek sąd zdecydował, że Aleksiej Nawalny, który wrócił do Rosji z Berlina, pozostanie w areszcie do 15 lutego. Aresztu dla Nawalnego domagała się Federalna Służba Więzienna, która chce, aby przebywał on w nim do decyzji ws. wniosku o zamianę wyroku z 2014 roku z zawieszenia na wykonanie kary. Sąd ma zająć się tym wnioskiem 29 stycznia.

Ostatnie miesiące rosyjski dysydent spędził w Niemczech, gdzie był hospitalizowany po próbie otrucia środkiem bojowym z grupy Nowiczok, do jakiej doszło w sierpniu ub. roku.

It’s -52 degrees in Yakutsk and people are out protesting against Putin pic.twitter.com/OC5MCRm40n — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021

