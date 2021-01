Moskwa. Zatrzymano tysiące obrońców Nawalnego [Wideo]

Jak informują media podczas protestów w sobotę w obronie Aleksieja Nawalnego w Moskwie do tej pory zostało już zatrzymanych ponad 1200 osób w samej stolicy Rosji. Protesty w obronie opozycjonisty odbywały się 140 miastach Rosji.

Niezależne rosyjskie media podają, że policja brutalnie zatrzymywała zwolenników lidera opozycji. W sumie w całym kraju zostało dotychczas zatrzymanych ponad 3200 osób, w tym ponad 1200 w samej Moskwie.

Zwolennicy Aleksieja Nawalnego zapowiadają dalsze protesty w najbliższym tygodniu.

W trakcie protestów zatrzymana została w centrum Moskwy także żona Nawalnego, Julia Nawalna, która została zwolniona z komisariatu policji trzy godziny po zatrzymaniu.

Na kanale YouTube we wtorek został także zamieszczony film, pokazujący w jakim przepychu i bogactwie mieszka prezydenta Rosji Władimira Putina. Aleksiej Nawalny przekonuje w tym nagraniu, że „to jest odrębne państwo w granicach Rosji”.

– Najbardziej tajny i strzeżony obiekt w Rosji – bez przesady – to nie jest dom pod miastem, nie dacza, nie rezydencja. To całe miasto, ale raczej królestwo. Są tu: mury nie do zdobycia, własny port, własna ochrona, cerkiew, własny punkt kontroli bezpieczeństwa, strefa zakazu lotów, a nawet własne przejście graniczne – powiedział Nawalny.

