Mosberg: Nie pojadę do Izraela, póki Katz nie przeprosi Polaków

nikt 16.11.19 21:29

Mnie już przestało interesować to , co Żydzi mówią na temat Polaków na całym świecie . Mówią o sobie , gdyż prawie połowa Polaków to Żydzi lub mieszanka słowiańsko -- żydowska . Mnie nie obrażają . Ja jestem rdzenną Ślązaczką . W dowodzie pisze" jak byk ".............narodowość śląska .

A Polacy jeżeli sobie pozwalają , to ich problem . A w końcu kto jest Polakiem a kto nim nie jest ? Pomieszanie z poplątaniem .