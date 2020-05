Morozowski o Hołowni: Nasz kandydat, opozycji

Mimo, że TVN próbował się nieudolnie tłumaczyć, że to fragment wyjęty z kontekstu, to dłuższy fragment brzmi następująco:

- O co walczy opozycja? Oczywiście o to, żeby któryś z jej kandydatów wygrał. Bo wiadomo, że czym dalej od pandemii, czym dalej będzie się okazywało, że ekonomia leży, a już wiadomo, że leży, a będzie leżeć prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze bardziej, tym większa szansa, że to nasz, czyli opozycyjny kandydat, wygra. Więc to się w ogóle nie zmienia