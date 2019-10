Mordercy ks. Popiełuszki ponownie oskarżeni. Chodzi o tzw. prowokację na Chłodnej

"Sprawa ma swoje korzenie w grudniu 1983 r., kiedy w Warszawie doszło do zatrzymania i przesłuchania ks. Jerzego Popiełuszki, wobec którego prowadzono wówczas śledztwo. Ksiądz przy udziale swoich pełnomocników został przesłuchany przez prokuratora, który zasugerował, by mieszkanie kapłana zostało przeszukane"-tłumaczy Litka.

Przypomnijmy, że w styczniu 2019 r. pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej oskarżył zabójców ks. Jerzego Popiełuszki w sprawie tzw. prowokacji na Chłodniej. Akt oskarżenia sformułowano przeciwko byłym funkcjonariuszom SB Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Grzegorzowi P., Waldemarowi O. (dawniej Waldemar C.) i Leszkowi N. (dawniej Leszek P.) w sprawie „tworzenia fałszywych dowodów w celu skierowania przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce ścigania o przestępstwo”. Według prokuratora IPN, przestępcze działania oskarżonych polegały na nielegalnym wejściu do mieszkania księdza przy ulicy Chłodnej w Warszawie. Funkcjonariusze komunistycznej bezpieki pozostawili w lokalu amunicję, materiały wybuchowe jak również zabronione wówczas ulotki i wydawnictwa. Oskarżeni doprowadzili później do ich ujawnienia w wyniku przeszukania mieszkania w dniu 12 grudnia 1983 r., co spowodowało wdrożenie przeciwko kapelanowi Solidarności postępowania karnego.