Morawiecki: Umowa brexitowa korzystna dla Polski

UK by nie wychodziła z UE gdyby nie zalały ją miliony desperstów, które niszczyły wywozem kasy cała gospodarke, a pracowaniem jak robot na akord i zgadzaniem na kazde warunki pracy i płacy, rynek pracy. Teraz w UK nie opłaca sie pracowac, bo zarobki sa marne, a praca to raczej oboz pracy, to własnie zrobiły miliony desperatow z Polski, Litwy, Slowacji, Wegier, Grecji, Hiszpanii, a u drzwi stali juz Ukraincy i Turcy i wszyscy na te małe wyspy, zaden kraj by tego nie wytrzymał, ale o to chodziło korporacjom. Cała Europa ma pracowac dla nich za miske ryzu...

