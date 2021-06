Morawiecki: stawiamy na kolej przyszłości. Nowoczesny dworzec powstaje w Warszawie

Stawiamy na kolej przyszłości, chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków na budowę planu inwestycji nowoczesnych kolei - powiedział Mateusz Morawiecki na placu budowy nowego Dworca Zachodniego w Warszawie.

- Jesteśmy na jednym z największych kolejowych placów budowy w Polsce - powiedział Morawiecki. Dodał, że "kolej była oczkiem w głowie największych, najbardziej nowoczesnych państw. To jednak niestety przez pierwsze 25 lat III RP nie miało miejsca".

Premier dodał także, że wówczas „polska kolej wjechała w koleiny, które były bardzo niedobre dla jej rozwoju, były właściwie antyrozwojem”.

Następnie premier zadeklarował, że "tu stawiamy na kolej przyszłości, tu chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, także krajowych, także z budżetu państwa polskiego i także wspólnotowych na budowę planu inwestycji nowoczesnych kolei". Wskazał, że środki unijne umożliwią modernizację polskich pociągów i transportu kolejowego.

Premier wskazał, że możliwe będzie dojechanie z Warszawy do Łodzi tylko w 45 minut.

