Morawiecki broni prezesa PiS: Czasami muszą paść takie męskie słowa

Pokręć 6.6.20 11:17

A czego się po lewakach spodziewać?

Lewak to ktoś, kto sam do niczego w życiu nie doszedł i jedynym pomysłem, jaki ma na życie - jest rozkułaczyć tych, co do czegoś doszli, żeby wszyscy mieli po równo - czyli po nic. Lewicowość to bardzo wygodna ideologia dla lenia, nieroba i pasożyta, który myśli wyłącznie emocjami, bo użycie kory mózgowej (podobnie jak mięśni do pracy) jest dla niego czymś niewyobrażalnym. A już jakakolwiek refleksja nad skutkami ulegania emocjom i popędom to totalna abstrakcja. I tacy ludzie chcieliby, żeby wszyscy siedzieli w tym g...nie, bo im ono pachnie.