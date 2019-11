Modlitwa za Polskę według bł. ks. Jerzego Popiełuszki

BawcieSięZNamiSłownymiKatoPuzzlami 11.11.19 13:06

Jakiś chytrus po prostu wrzucił do bębna maszyny losującej garść popularnych wyrazów z retoryki katolickiej i zakręcił. Co mu wypadło, to układał w kolejności. I gotowa modlitwa według Popiełuszki. Po wstrząśnięciu zestawem słów i ułożeniu od nowa, otrzymać można modlitwę według znanego zbrodniarza w sutannie, ukochanego pedofila Wojtyły Maciela Degollado. Burzymy porządeczek jeszcze raz, przestawiamy słówka i mamy nowiutką modlitwę od znanego amanta donżuana Dolindo. I następną od samego Wyszynskija. I kolejną - od siostry Pulardycji, znanej z Poczty Polskiej z faszerowanych jaj.