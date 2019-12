Mocny wpis o. Jacka Gniadka ws. donosu Ochojskiej

"Droga Greto, wspieram twoją aktywność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup z Krakowa #Jedraszewski, poczytuje cię za zmanipulowaną osobę, która zaprzecza Biblii. Chociaż Bóg powiedział: "czyńcie ziemię poddaną", a nie "zniszczmy ją". Powodzenia. Mamy dużo do zmiany"-napisała na Twitterze Ochojska Sprawę skomentował znany werbista, o. Gniadek:

- Boże Narodzenie to przede wszystkim celebracja narodzin Chrystusa i z tej okazji składamy sobie życzenia. Jezus nie po to się narodził, by ten świat naprawić i zamienić go w raj na ziemi. Jezus nie jest naprawiaczem tego świata, a jego Zbawicielem. Tym wszystkim, którzy w Niego uwierzą, Jezus obiecał życie wieczne. Taki jest ostateczny cel Bożego Narodzenia. Narodziny dla nieba. Tego im życzę. - napisał duchowny