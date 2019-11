MOCNY wpis Beaty Szydło nt. wieku emerytalnego. 'Jestem dumna...'

„Skierujemy reformę do Trybunału Konstytucyjnego i będziemy stosować wszelkie inne możliwe metody, żeby doprowadzić do zmiany tej sytuacji” - mówił w 2012 roku Prezes J. Kaczyński. W październiku 2014 roku Prezes J. Kaczyński zapowiedział złożenie ustawy obniżającej wiek emerytalny: „Nie ma kwestii społecznej, która by bardziej poruszała ludzi i która by tak ludzi jednoczyła '(...) Gdziekolwiek jesteśmy i jakiekolwiek to jest spotkanie, to się o tym mówi natychmiast, wybuchają brawa i żądania zmiany są jednoznaczne. Wynika to także z wszelkiego rodzaju badań.' - mówił Jarosław Kaczyński"- czytamy we wpisie.