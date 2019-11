Mocny wpis Andruszkiewicza. ,,Środowiskom LGBT nie zagraża rząd PiS - tylko wasza głupota!''

Krzysz 27.11.19 10:50

Jasne, tolerancja dla LGBT w Polsce od dawna. Pamiętam jeszcze jak byłem w podstawówce i na podwórku czy na boisku w szkole istniały dwie najgorsze obrazy w kłótniach między dzieciakami.

1. Obrazić czyjąć matkę

2. Nazwać kogoś pedałem.



I te wszystkie dzieci w tym ja, przezywały innych od pedałów nawet nie wiedząc do końca kim ten pedał jest. Potem dojrzewając i rozumiejąc o co już z tym chodzi w podświadomości zapisane było, że pedał to ten zły.

No i powiedzcie mi kto włożył dzieciom do głowy, że pedały to wstyd i że są złe?



Rodzicie.