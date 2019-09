Mocny list Porozumienia do kolegów z PO ws. Jachiry. 'Chowacie głowę w piasek...'

"Remperatura sporu politycznego rośnie, trwa kampania wyborcza, czas w którym z ust polityków często padają niefortunne słowa. Wierzymy jednak, że istnieją granice, których nie należy przekraczać”- piszą politycy Porozumienia Jarosława Gowina do dawnych kolegów z Platformy Obywatelskiej.

List działaczy ugrupowania wchodzącego w skład rządu Zjednoczonej Prawicy związany jest z zachowaniem Klaudii Jachiry, jednej z kandydatek Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

„Kiedyś, jako członkowie Platformy Obywatelskiej, chcieliśmy razem zmieniać polską rzeczywistość. Dziś stoimy po dwóch różnych stronach politycznego sporu”-czytamy.

"Choć nasze zdania różnią się w wielu kwestiach, to nigdy nie myśleliśmy, że odsuniemy się od siebie tak daleko. I nie chodzi o sferę polityczną, ale tę czysto ludzką. Temperatura sporu politycznego rośnie, trwa kampania wyborcza, czas w którym z ust polityków często padają niefortunne słowa. Wierzymy jednak, że istnieją granice, których nie należy przekraczać”-zwracają się działacze Porozumienia do polityków Platformy Obywatelskiej. Członkowie partii Jarosława Gowina przypominają dzisiejszej PO, czym było niegdyś to ugrupowanie i pytają, czym jest dzisiaj.

"Wasi liderzy w stosunku do haniebnych wypowiedzi i zachowań Klaudii Jachiry chowają głowę w piasek i udają, że tak musi być, bo taka jest dzisiaj Platforma. Znamy się wiele lat i wiemy, że Was to oburza i szokuje. To nie jest Wasz świat. W nim nie można szydzić z ludzkich tragedii, cierpienia, dramatów i żałoby"-wskazują sygnatariusze apelu do polityków Platformy Obywatelskiej. Pod listem podpisali się m.in. lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, a także Jacek Żalek, Renata Janik, Andrzej Sośnierz etc.

„Ten list to prośba o reakcję. Możecie to zrobić nie tylko dla dobra swojej partii, ale przede wszystkim po to, żeby zamanifestować kim jesteście. Szanujemy Was i wiemy, że daleko Wam do Klaudii Jachiry i jej prowokacyjnej i nieakceptowalnej moralnie działalności. Nie byliście i nie jesteście ludźmi, którzy drwią z ludzkiego cierpienia. W sprawach najważniejszych zawsze będziemy wyznawać wspólne wartości. Chyba się nie mylimy? Prawda? Współpraca, a nie kłótnie. Warto wziąć to hasło na serio”-wskazują politycy Porozumienia. List opublikował na swoim profilu na Twitterze minister Jarosław Gowin

List do Koleżanek i Kolegów z @Platforma_org ku refleksji. pic.twitter.com/Wti9A3mVku

— Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) September 27, 2019

yenn/Twitter, Fronda.pl