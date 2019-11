Mocny głos jezuickiego misjonarza ws. figurek Pachamama. DOŚĆ TEGO! Nie jesteśmy głupi! To jest bożek!

- Obecność statuetek Pachamamy na Synodzie Amazońskim jest poważnym skandalem. Nie wolno nam mieć bożków. Nie wolno nam czcić innych bogów. I kilku oficjałów próbowało już to wszystko zagłaskać, mówiąc: to tylko symbol płodności i macierzyństwa. DOŚĆ TEGO! Nie jesteśmy głupi! Nie jesteśmy! To jest bożek! - podkreśla o. Mitch Pacwa SJ, który sam pracował na misjach w Peru

- Chciałbym odnieść się do sytuacji ze statuetkami Pachamamy. W 1975 roku miałem to szczęście, by wyjechać do pracy w Peru. Pracy w szczególności w górach, nie tyle w samej Limie, czy na wybrzeżu Peru, ale właśnie w górach. Pachamama była tam ciągle otaczana boską czcią i adorowana. Była częścią hierarchii bóstw- mówi o. Mitch Pacwa SJ

- Bogowie gór byli głównymi bóstwami. Pachamama, albo inaczej Matka Ziemia była pod nimi. Pod Pachamamą byli Jezus, Błogosławiona Dziewica Maryja i święci. A potem my sami - wyjaśnia

- Zintegrowali Pachamamę z pseudokatolickim rozumieniem świata. Umieszczając bogów gór na pierwszym miejscu, Pachamamę - Matkę Ziemię na drugim. A wreszcie pod nimi Jezusa i Maryję i Świętych - dodaje

- W 1970 roku było okropne trzęsienie ziemi. Miało to miejsce w święto Bożego Ciała. Miało siłę 7.9 w skali Richtera. Wtedy część góry ześlizgnęła się do jeziora. W ciągu kilku sekund żywioł pochłonął miasto Yungay. Pojechałem tam. A jedyną rzeczą, która ocalała była statua Jezusa Chrystusa na lokalum Cmentarzu. Ta statua ciągle tam jest, stoi - opowiada

- Teraz to jest masowa mogiła dla 24 tysięcy ludzi.Przy podstawie tej statuy jest pozostawiony napis przez ocalałych, który mówi: "Taki jest los tych, co czczą Pachamamę zamiast prawdziwego Chrystusa.". Taka była ich odpowiedź - zaznacza

Według niego, "obecność statuetek Pachamamy na Synodzie Amazońskim jest poważnym skandalem."

- Nie wolno nam mieć bożków. Nie wolno nam czcić innych bogów. I kilku oficjałów próbowało już to wszystko zagłaskać, mówiąc: to tylko symbol płodności i macierzyństwa. DOŚĆ TEGO! Nie jesteśmy głupi! Nie jesteśmy! To jest bożek! - podkreśla

- Konferencja Biskupów Włoch ma biuro do spraw misji. I to biuro opublikowało "modlitwę" do Matki Ziemi ludu Inków - ich Pachamamy! I tutaj cytat, oto jak ta "modlitwa" brzmi: "Pachamamo tych miejsc, pij i jedz ile tylko chcesz z tych ofiar. Tak by ta ziemia mogła być płodna. Pachamamo dobra matko bądź łaskawa! STOP! Mówicie o składaniu ofiary pogańskiej bogini, którą ludzie z Andów postawili wyżej niż Jezusa i jego Błogosławioną Matkę! - podsumowuje

