Anita Gargas naświetla nierozliczone afery i interesy biznesmenów PO

katolik 19.9.19 11:22

człowieku czy zastanawiałes się kiedyś, jak właściwie chcesz żeby wyglądała Polska? Czy chcesz żeby miała stocznie ,port,własne zakłady,banki,hotele i restauracje.Czy chciałbyś odczuwać dumę patrząc na zasobnośc Polski? jeżeli tak, to głosuj na --PIS--.jeżeli nie zależy ci na Polsce ,to lepiej wyjedż,PO zniszczyło wszystko co stanowiło majątek narodowy,złodzieje w białych rękawiczkach pod pozorem działania żeby były pieniądze dla państwa sprzedawali wszystko co miało jakąkolwiek wartość,z tego się dzielili.To był rozbiór Polski za przyzwoleniem Polaków. Nie pozwól,żeby PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA wdarli się do twojego domu POLSKI i szerzyli chaos,upadek moralny.Ja mam dość niepokoju,takiego,że niewiadomo było o co chodzi,co się dzieje z Polską ,dlaczego wszystko znika... i zamieszania jakie te złodzieje i bawidamki zgotowali.Bądż Polakiem patriotą,jesli nie to wyjedz z Polski,ale nie truj ją odpadami PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA