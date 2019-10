Moc Różańca: ,,Tego nie da się logicznie wytłumaczyć''

Mariusz Pilis, reżyser, dziennikarz i korespondent wojenny, były szef TAI w rozmowie w Salve TV odniósł się do swojego najnowszego filmu pt: ”Teraz i w godzinę śmierci”, w którym pokazuje, jak wielką moc ma modlitwa różańcowa.

- Treści, którymi zajmowałem się do tej pory to były raczej zderzenie kultur, miejsca bardzo niebezpieczne, bo wojny. Wydaje się teoretycznie, że różaniec to jest inna planeta. Mam wrażenie, że właśnie nie – mówił Mariusz Pilis