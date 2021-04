Mobilne stacje regazyfikujące LNG pomagają w dostępie do gazu

Spółka Gas-Trading z Grupy PGNiG dysponuje już trzema mobilnymi stacjami regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Instalacje wykorzystywane są jako dodatkowe źródło zasilania paliwem gazowym albo w przypadku przerw w jego dostawach.

– Tego typu mobilne stacje to jedno z najlepszych i najszybszych w uruchomieniu rozwiązań stosowanych do tymczasowego lub awaryjnego zasilania gazem ziemnym. Umożliwiają tymczasowe dostarczanie gazu do odbiorcy w oczekiwaniu na ukończenie właściwej inwestycji gazowej. Ponadto pozwalają bardzo szybko przywrócić dostawy gazu ziemnego odbiorcom na terenach dotkniętych usterkami sieci. W przypadku awarii gazociągu lub spadku ciśnienia pełnią rolę „pierwszej pomocy” do czasu usunięcia usterki – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. operacyjnych.

Mobilne stacje regazyfikacji LNG sprawdzają się także jako rozwiązanie tymczasowe wszędzie tam, gdzie docelowo mają powstać stacjonarne stacje regazyfikacji LNG. Jedna z takich mobilnych stacji została wykorzystana przy budowie właściwej stacji regazyfikacji LNG dla zakładów LG Electronics we Wrocławiu. We współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny spółka Gas-Trading wybudowała stacjonarną stację regazyfikacji dla koreańskiego kontrahenta. Do czasu uruchomiania w listopadzie 2020 roku docelowej stacji usługi tymczasowego zasilania zapewniała mobilna stacja regazyfikująca skroplony gaz ziemny. Innym przykładem jest możliwość wykorzystania mobilnych stacji w roli dodatkowego źródła zasilania dla odbiorców w danej miejscowości w miesiącach zimowych, kiedy okresowo może wystąpić zwiększone zapotrzebowanie na gaz ziemny w związku z niskimi temperaturami.

– Zapewnienie dostępu do paliwa gazowego dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach niezgazyfikowanych jest obecnie jednym z priorytetów Gas-Trading S.A. Świadcząc usługi z zakresu budowy stacjonarnej infrastruktury do regazyfikacji, mamy na uwadze potrzeby klientów, którzy oczekują natychmiastowego dostępu do paliwa gazowego. Dzięki usługom mobilnej regazyfikacji zapewniamy bezpieczeństwo naszym odbiorcom w przypadkach awarii czy zwiększonego zapotrzebowania na gaz – mówi Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu Gas-Trading SA, która ma w swojej ofercie usługę regazyfikacji LNG z wykorzystaniem właśnie mobilnych stacji.

Zestaw do mobilnej regazyfikacji LNG składa się, oprócz cysterny LNG pełniącej rolę zbiornika, z dwóch pracujących naprzemiennie parownic atmosferycznych, podgrzewacza elektrycznego gwarantującego odpowiednią temperaturę gazu, nawanialni nadającej gazowi charakterystyczny zapach oraz stacji redukcyjnej. Instalacja jest w pełni zautomatyzowana, dzięki czemu jej praca nie wymaga stałego nadzoru operatora. Co więcej, system telemetryczny na wyposażeniu stacji pozwala na zdalny podgląd najważniejszych parametrów stacji oraz zdalną obsługę. Przepustowość jednej instalacji pozwala na regazyfikację około 22 ton LNG, czyli ponad jednej autocysterny w ciągu doby. Po regazyfikacji otrzymujemy 29 tys. m sześc. gazu – to ilość pozwalającą na ogrzanie na przykład jednego domu jednorodzinnego przez około 13 lat.