Mniej szczepionek Pfizera dla Europy, ale... więcej dla USA. Na dodatek przed czasem

Zaskakujące doniesienia na temat szczepionek firmy Pfizer. Choć wcześniej tymczasowo ograniczono liczbę szczepionek wysyłanych do Europy, jednocześnie do USA te same preparaty dotrą… wcześniej, niż przewidywano - aż o dwa miesiące.

Co więcej, Stany Zjednoczone otrzymają też więcej dawek szczepionki niż zapowiadano. Już w pierwszym kwartale tego roku do USA trafi nie 100 a 120 dawek preparatu.

Wszystko to jest możliwe dzięki zmianie w etykietach amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Pozwoliła ona firmie napełnianie fiolek „dodatkowymi dawkami” oraz ich dystrybucję. Z FDA uzgodniono sformułowanie na etykietach, dzięki któremu fiolki zawierać będą nie pięć, a sześć dawek.

dam/PAP,Fronda.pl