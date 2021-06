,,Młodzi muszą współuczestniczyć w życiu publicznym’’. Prezydent podpisał ważną ustawę

W Dzień Dziecka prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wzmocni rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Daje one młodym działaczom realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości na szczeblu samorządowym.

W dzisiejszej uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego wziął udział również premier Mateusz Morawiecki. Prezydent wskazał, że podpisana przez niego nowelizacja przepisów dot. samorządów lokalnych w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa wspiera i rozwija młodzieżową samorządność. Podkreślił, że obowiązujące na przestrzeni 20 lat prawo pozwalające tworzyć młodzieżowe rady jedynie na szczeblu gminnym to za mało.

- „Uznaliśmy, że jest to za mało, że wymagania współczesności, obecnego i przyszłego świata, ale przede wszystkim rozwoju Rzeczypospolitej i tego, aby tę przyszłość widzieć daleko, wymagają tego, by młodych ludzi (...) szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznej w sensie zorganizowanym. Stąd decyzja o tym, by dać możliwość utworzenia również młodzieżowych rad także na poziomie samorządu powiatowego oraz samorządu wojewódzkiego, a więc młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich”

- podkreślił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawach, które jej dotyczą. Podkreślił również, że ambicja młodych ludzi jest impulsem dla polityków, aby być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań.

Za podpisanie ustawy prezydentowi podziękował premier Mateusz Morawiecki.

- „Chcę z tego miejsca zadeklarować, że jeśli pierwsze ukonstytuowane sejmiki wojewódzkie, a także pierwsze rady powiatowe, zbiorą się i będą chcieli coś przedyskutować, to bardzo chętnie byłbym gościem na takim spotkaniu i chciałbym z wami przedyskutować palące problemy młodych ludzi”

- zapewnił szef rządu.

Podkreślił, że młodzieżowe rady będą współpracować i współdecydować w procesach społecznych i politycznych.

kak/PAP, bankier.pl