Młody Stuhr wzywa do wyborczego boju z PiSowskim 'bagnem'

BW 1.10.19 11:12

Jerzy Stuhr o swojej miłości do Rosji w wywiadzie dla rosyjskiej prasy: „Moja miłość do waszego filmu rozpoczęła się w dzieciństwie, dowiedziałem się o wojnie dzięki sowieckim filmom. (…) Na Zachodzie są też wspaniali aktorzy, a nawet genialni, ale rosyjscy są mi bliżsi. (…) Dzisiaj zmieniło się spojrzenie na Rosję w Europie, a Polska nie jest wyjątkiem. Propaganda wykonuje swoją pracę. Na przykład nie do końca wiem, jaka jest naprawdę sytuacja w Rosji. Propaganda zniekształca wszystko. (…) Dla mnie Rosja zawsze będzie wspaniałym krajem (…) Rosja jest wspaniała nie tylko pod względem wielkości, ale także ducha i charakteru, którego nikt nigdy nie był w stanie zmienić. (…) A małe kraje Europy starają się rozmawiać z Rosją w tonie imperatywnym. To niedorzeczne. (…) Setki Rosjan, którzy powitali mnie oklaskami, stały się chwilą mojego rzadkiego i prawdziwego szczęścia. Stałem na scenie i myślałem: „Jerzy, nie bez powodu chodziłeś po tej Ziemi” (…) Wystarczy żyć kilka dni w rosyjskim środowisku i wasz język cudownie do mnie powraca. Więc on żyje we mnie. I jestem z tego niesamowicie szczęśliwy.” LINK https://www.ampravda.ru/2018/10/23/084963.html