Młoda polityk SLD ostro o działaniach Biedronia! Skrytykowała też postulaty homoadopcji

Michał Jan 3.12.19 11:34

To oczywiście cyniczne, ale nie można burzyć ładu społecznego na podstawie pojedynczych przypadków. W ostatecznym rozrachunku liczy się to, czego nie widać.

Są już usłużni naukowcy, którzy potrafią wykazać, że wychowywanie w parach homoseksualnych jest "nie gorsze" od mieszanych (nie wiem, czy to nie oznacza, że parom hetero należałoby te dzieci odbierać, czy autor, z bólem serca, godzi się na takie trudne warunki wychowawcze), ale ja bym poczekał na efekty co najmniej do drugiego pokolenia.

Mamy tę możliwość, bo niektóre kraje się wyrwały i postanowiły dla nas zrobić eksperyment na sobie.