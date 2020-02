Młoda cera bez operacji plastycznych? Wystarczy odpowiednia pielęgnacja!

Pomimo tego, że odpowiednia pielęgnacja oraz dokładne oczyszczanie to nie wszystko, prawidłowe dbanie o cerę może znacznie poprawić jej kondycję i odjąć nam kilka lat. Spróbuj trochę oszukać nieustannie tykający zegar biologiczny – bez konieczności poprawiania urody za pomocą skalpela, co wbrew pozorom ujmuje naszemu naturalnemu pięknu. Z tego artykułu dowiesz się, jak dbać o skórę za pomocą kosmetyków dostępnych na rynku, poznasz produkty, które pozwolą Ci ją skutecznie zdetoksykować oraz uporządkujesz swoją wiedzę na temat codziennej troski o swój wizerunek.

Każda z nas chciałaby jak najdłużej wyglądać młodo. Szybszy proces starzenia się skóry jest spowodowany wieloma czynnikami. Na niektóre z nich nie mamy wpływu – na przykład na genetykę. Inne przyczyny to między innymi zanieczyszczenie środowiska, dym papierosowy oraz zła dieta i mało aktywny tryb życia. Nie daj się im i każdego dnia dokładnie myj swoją twarz! Do szczęścia wystarczy tylko kilka prostych kroków.

Anna Jantar śpiewała o najtrudniejszym pierwszym kroku. Dla wielu z nas podczas codziennej troski o cerę jest nim demakijaż, czyli prawidłowe i pełne usunięcie pozostałości kosmetyków. Polki często o nim zapominają – zwykle ze względu na zmęczenie. Pamiętaj, aby robić to zawsze przed pójściem spać – zajmie Ci to tylko kilka minut, a nie narazisz skóry na namnażanie się bakterii oraz powstawanie wyprysków. Następnego dnia podziękujesz sobie, że pokonałaś lenistwo i zrobiłaś dla siebie coś pozytywnego!

Na rynku znajdziesz mnóstwo opcji, które kompleksowo oczyszczają twarz. Niezwykle skuteczne są płyny micelarne. Znajdują się w nich micele, czyli mikrocząsteczki o bardzo rozbudowanym składzie. Działają na zasadzie magnesu – samoczynnie przyciągają brud oraz wszystkie elementy make-upu. Ich ogromną zaletą jest to, że nie musisz intensywnie pocierać naskórka i w konsekwencji nie narażasz go na powstawanie zaczerwienień i nieestetyczne łuszczenie. Krok pierwszy odhaczony? Ruszamy dalej!

W codziennej pielęgnacji nie możesz zapomnieć o toniku. Dlaczego ten produkt jest tak istotny? To właśnie on przywraca skórze naturalny poziom pH, który zmienia się wraz z zastosowaniem płynu micelarnego. Wystarczy, że po wykonaniu demakijażu przetrzesz twarz niewielką ilością toniku, a wtedy odpowiednio przygotujesz ją do dalszych etapów.