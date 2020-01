Mistyczne zaręczyny z Chrystusem. Tajemnica bł. Conchity

Mistyczne zaręczyny z Chrystusem

„Czułam się tak, jakby za sprawą monogramu Pan otworzył jakieś wrota, przez które zaczął wlewać obfite łaski. Od tamtego dnia począwszy – cóż za gonitwa! ile tkliwości, ile łask, ileż wspaniałych przejawów dobroci wobec mnie, nędznego błota! Nie opuszczał mnie w dzień ani w nocy, ani w czasie modlitwy, ani poza nią. Chcę, byś była moja. Już jesteś, ale chcę, byś była moja jeszcze bardziej – powtarzał mi. Zbliż się do Mnie, chcę się z tobą zaręczyć, chcę ci nadać moje imię i przygotować cię do przyjęcia wielkich łask” – napisała bł. Conchita.

Ksiądz Luis M. Martínez w tym okresie sytuuje wyjątkową łaskę, jakiej dostąpiła Conchita – d u c h o w y c h zaręczyn z Chrystusem . Teologowie nie przestają się dziwić, rozważając niezwykły przypadek kobiety w pełni zaangażowanej w życie małżeńskie i macierzyństwo, którą Pan wyniósł do najwyższych mistycznych stanów. Bóg jest panem swoich darów.

Czym dokładnie są owe duchowe zaręczyny? To to mistyczny stan, który pozwala w pełni przeżywać relację z Chrystusem. Człowiek dostępuje dzięki temu pokoju duszy, szczęścia, ale także gorliwości apostolskiej. Osiąga też pełnię życia cnotami teologalnymi: wiarą, nadzieją i miłością.

Na zewnątrz Conchita nie wyróżniała się niczym, co by budziło podziw. Jej egzystencja nie różniła się od życia innych kobiet. Bóg szlifował ją, by stała się wzorem dla kobiet współczesnych, które żyją w rodzinie, w określonym środowisku pracy i pośród codziennych zajęć z ewangeliczną prostotą, wierne swym obowiązkom, wspaniałomyślne, często heroiczne, choć same tego nieświadome. To nowy typ kobiecej świętości, potrzebny dzisiejszemu światu.