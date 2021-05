Ministerstwo Zdrowia: 6 431 nowych zakażeń. Dużo mniej niż przed tygodniem!

Znamy już najnowsze dane na temat rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Według raportu Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 6431 kolejnych zakażeń. To więcej niż wczoraj, ale w porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy znów do czynienia ze spadkiem. 29 kwietnia resort informował, że potwierdzono 8427 nowych infekcji.

Dalej poinformowano, że nowe zakażenia pochodzą z województw:

śląskiego (1086),

mazowieckiego (793),

wielkopolskiego (753),

dolnośląskiego (643),

małopolskiego (481),

łódzkiego (458),

lubelskiego (354),

pomorskiego (322),

kujawsko-pomorskiego (321),

zachodniopomorskiego (280),

opolskiego (184),

warmińsko-mazurskiego (180),

świętokrzyskiego (172),

lubuskiego (121),

podkarpackiego (115),

podlaskiego (112).

56 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Podano również:

„Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby”.

Na koniec podsumowano:

„Liczba zakażonych koronawirusem: 2 818 378 / 68 993 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)”.

