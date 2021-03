Ministerstwo Zdrowia: 6 170 nowych zakażeń

Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie najnowsze dane na temat rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Jak czytamy w raporcie, w ciągu ostatniej doby potwierdzono dokładnie 6170 nowych infekcji. To oczywiście spadek w porównaniu do wczoraj, jednak wzrosła liczba zakażeń w porównaniu do ubiegłego tygodnia. W zeszły poniedziałek odnotowano 4786 przypadków.

Dzisiejsze dane resortu dotyczą województw:

mazowieckiego (1289), pomorskiego (715), śląskiego (520), małopolskiego (499), dolnośląskiego (449), podkarpackiego (431), wielkopolskiego (401), lubuskiego (308), kujawsko – pomorskiego (299), łódzkiego (235), warmińsko – mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122), podlaskiego (86). 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Ministerstwo Zdrowia przekazało też:

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.

Na koniec podsumowano:

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 801 083/ 45 317 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

dam/twitter,Fronda.pl